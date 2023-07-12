На Черкащині російський дрон влучив в нежитловий об'єкт, є поранені

Двох постраждалих з опіками доправлено до лікарні.

У Черкаському районі двох місцевих жителів госпіталізували з опіками внаслідок загоряння на нежитловому об'єкті інфраструктури через ворожу атаку ударними дронамі типу "Shahed".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У результаті там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправлено до лікарні", - написав Табурець у Telegram.

Зазначається, що тривога в Черкаській області тривала понад три з половиною години.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

Було задіяно 15 дронів-камікадзе, 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".