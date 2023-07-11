Польща надасть інфраструктуру для підготовки українських пілотів F-16

Також Польща надасть доступ до курсів з навчання пілотів.

Ізраїльські літаки F-16 на ізраїльській авіабазі Овда поблизу міста Ейлат, 24 жовтня 2021 року

Польща візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", – зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Таким чином він прокоментував підписану на саміті НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на F-16.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy🇺🇦przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До коаліції увійшли 11 держав та Україна, вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.

"Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів. Коаліція готова розглянути інші способи надання повністю функціональних можливостей F-16", - написав Резніков.

Reuters зазначає, що навчання стартує у серпні в Данії, а навчальний центр буде створено у Румунії.

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з навчання пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків та, зрештою, забезпечення постачання F-16 Україні.