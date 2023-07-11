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Польща надасть інфраструктуру для підготовки українських пілотів F-16

Також Польща надасть доступ до курсів з навчання пілотів.

Польща надасть інфраструктуру для підготовки українських пілотів F-16
Ізраїльські літаки F-16 на ізраїльській авіабазі Овда поблизу міста Ейлат, 24 жовтня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Польща візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі. 

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", – зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Таким чином він прокоментував підписану на саміті НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на F-16.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До коаліції увійшли 11 держав та Україна, вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.

"Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів. Коаліція готова розглянути інші способи надання  повністю функціональних можливостей F-16", - написав Резніков.

Reuters зазначає, що навчання стартує у серпні в Данії, а навчальний центр буде створено у Румунії.

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з навчання пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків та, зрештою, забезпечення постачання F-16 Україні.

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