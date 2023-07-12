Британія і G7 оголосять нові пакети військової допомоги Україні

Його вартість, за даними ЗМІ, перевищує 64 млн доларів.

Велика Британія та інші члени G7 готуються оголосити довготривалу військову підтримку України на саміті НАТО 12 липня. Пакет включатиме обладнання, навчання українців та обмін розвідувальними даними, пише BBC.

Премʼєр Британії Ріші Сунак сказав, що ця допомога надішле "потужний сигнал" російському президенту. Він додав, що союзники України нарощують "офіційні домовленості захищати Україну довгостроково".

Один пакет допомоги буде спільно від Group of 7, членом якої є Британія, один – окремо. За даними CNN, його вартість становити $64,7 млн, а ціллю є підтримка наступу українських військ.

Пакет включатиме:

Додаткові боєприпаси до танків Challenger 2

Понад 70 одиниць бойової та іншої техніки, зокрема бойові розвідувальні гусеничні машини

Фінансування реабілітаційного центру для поранених військових

"Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає посилюватися на лінію фронту Путіна, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі", – заявив Сунак.

Нагадаємо, в червні Британія анонсувала великий пакет фінансової допомоги Україні. Новий пакет допомоги включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.