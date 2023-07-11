Поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією суперечать цінностям та інтересам НАТО, - комюніке Вільнюського саміту

Поглиблення стратегічного партнерства між КНР і Росією та їхні взаємні спроби підірвати заснований на правилах міжнародний порядок суперечать цінностям та інтересам НАТО.

Про це йдеться у комюніке Вільнюського саміту Альянсу.

“Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійний член Ради Безпеки ООН, засудити агресійну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль Росії, припинити поширювати фальшивий наратив Росії, звинувачуючи Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України, а також дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН”, - йдеться в документі.

Також Альянс особливо закликає Китай “діяти відповідально” та утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії.

НАТО також вважає, що амбіції та політика примусу Китаю кидають виклик інтересам, безпеці та цінностям НАТО.

В документі зазначається, що КНР використовує політичні, економічні та військові інструменти, щоб збільшити свій вплив. Йдеться, зокрема, про гібридні та кібероперації, дезінформацію, економічні важелі.

Водночас НАТО підкреслює, що залишається відкритим для конструктивної взаємодії з КНР.

Нагадаємо, у комюніке Вільнюського саміту Альянсу також зазначено, що поглиблення військової співпраці РФ та Білорусі має наслідки для регіональної стабільності та оборони НАТО. Це стосується, зокрема, й розгортання російського військового потенціалу та персоналу в Білорусі.