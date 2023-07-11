Франція почне постачати Україні далекобійні ракети Scalp (доповнено)

Франція почне постачати Україні далекобійні ракети, заявив президент Еммануель Макрон на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє New York Times.

Посольство України у Франції уточнило, що українцям постачатимуть ракети Scalp. Ці ракети також відомі, як Storm Shadow, і їх українцям уже постачає Британія.

"У світлі ситуації та контрнаступу, який веде Україна, я вирішив збільшити поставки зброї та техніки та надати українцям можливості для глибокого удару", – сказав Макрон.

Франція надасть Україні ракети далекого радіусу дії «Scalp» @EmmanuelMacron у #Vilnius #NATOSummit: «Сьогодні для нас важливо надіслати Украіні сильний сигнал підтримки та єдності НАТО.

Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять наносити удари в глибину». https://t.co/D2pMgJiv6J — UA Embassy in France (@UKRinFRA) July 11, 2023

Ці ракети призначені для запуску з літаків. У експортному варіанті дальність ураження – понад 250 кілометрів. Для Франції та Британії випускають варіанти з дальністю в 500 км, пише "Мілітарний". Україні дадуть ракети із власних запасів збройних сил Франції.

Ракети дальнього ураження належать до головних потреб України. Росіяни мають далекобійні ракети і застосовують їх проти українських військових при спробах наступу та деокупації територій. Для паритету Україні потрібна аналогічна або сильніша зброя – щоб бити по окупантах на своїй землі.

Далекобійні ракети Storm Shadow починаючи з весни цього року вже постачає українцям Британія. Однак США досі не дозволили постачання своїх ATCAMS.

У травні Макрон натякав, що вивчає можливість постачання Україні далекобійних ракет Scalp, вони ж – Storm Shadow.