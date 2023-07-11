Для досягнення рівності між чоловіками та жінками знадобиться 286 років, − ООН

За нинішніх темпів глобального прогресу у 2030 році 575 мільйонів людей все ще житимуть у крайній бідності.

За нинішніх темпів глобального прогресу у 2030 році 575 мільйонів людей все ще житимуть у крайній бідності, а 84 мільйони дітей не будуть ходити до школи.

Про це йдеться у звіті ООН, пише Associated Press.

Для досягнення рівності між чоловіками та жінками знадобиться 286 років.

Лише 15% із приблизно 140 конкретних цілей організації, які оцінили експерти, можуть бути досягнуті до кінця десятиліття.

Амбітні цілі на 2030 рік включають викорінення голоду і забезпечення того, щоб ніхто не жив на суму менше ніж 2,15 долара на день, що є межею крайньої бідності, надання кожній дитині якісної початкової та середньої шкільної освіти, досягнення гендерної рівності, забезпечення всіх людей чистою водою, санітарії та доступу до доступної енергії, зменшення нерівності та вжиття невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату.

“Якщо ми не діятимемо зараз, порядок денний на період до 2030 року може стати епітафією для світу, який міг би бути”, − сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він додав, що нездатність досягти прогресу означає, що нерівність продовжуватиме поглиблюватися, “збільшуючи ризик фрагментованого світу на двох швидкостях”.

Нагадаємо, глава ООН Антоніу Гутерріш виступає проти використання касетних боєприпасів.