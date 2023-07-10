Іспанія закликає Європарламент підтримати закон ЄС про природу

Єврозаконодавці голосуватимуть за нього у середу.

Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера сподівається, що європейські законодавці підтримають цього тижня флагманський закон про відновлення природи, аби можна було розпочати переговори між інститутами Європейського Союзу.

Про це пише Reuters.

У середу Європарламент проголосує за пропозицію Європейської комісії щодо ухвалення закону про відновлення пошкодженого довкілля. Очікується, що голосування буде напруженим і найбільша група в парламенті, консервативна Європейська народна партія, виступає проти нього, стверджуючи, що це загрожує продовольчій безпеці.

“Я сподіваюся, що парламент досягне позиції, яка підтримає цей закон”, − сказала Рібера, відкриваючи неформальну зустріч міністрів довкілля та енергетики в іспанській Вальядоліді.

Іспанія головуватиме в ЄС до кінця року.

“Дуже важливо не лише зберігати, а й відновлювати природу… Буде час покращити те, що у нас є на столі, але наразі найкраще, що ми можемо зробити, − це досягти угоди”, − сказав Рібера.

Рібера також закликала до реалістичного графіка запровадження нових обмежень ЄС на шкідливі викиди для автомобілів, щоб уникнути серйозної шкоди автомобільній промисловості.

Нагадаємо, закон викликав гострі політичні дебати: законодавці ЄС і деякі уряди виступили проти законопроєкту, запитуючи чи не наполягає блок на занадто сильному екологічному регулюванні промисловості. Європейська комісія, яка розробляє закони ЄС, спочатку напрацювала вимоги щодо відновлення осушених торфовищ, які використовуються в сільському господарстві. Послабити їх вимагає низка країн, зокрема Ірландія. Ще одна зміна передбачає скасування зобов’язання гарантувати, що стан мулистих полів, луків, лісів тощо не погіршиться, замінивши його метою “вжити необхідних заходів” для запобігання цьому. Країни, серед яких є Данія, також попередили, що закон може суперечити кліматичним цілям, якщо він перешкоджатиме будівництву нових вітряних електростанцій.