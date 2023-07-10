​Туреччина не висувала ніяких умов Києву для повернення командирів "Азову", − посол

Анкара була зацікавлена в цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

Туреччина не висувала ніяких умов Києву для повернення командирів оборони Маріуполя.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Водночас, за його словами, в Анкарі були зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

"Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги. Давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", - зазначив Боднар.

Він розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

"Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", - зазначив посол.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з російського полону 21 вересня 2022 року внаслідок обміну полоненими та були інтерновані на територію Туреччини.

У Кремлі повернення командирів "Азовсталі" назвали "порушенням домовленостей щодо обміну полоненими".

За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців “Азовсталі”, близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі. А 6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників.