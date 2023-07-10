Північна Корея погрожує збити літаки-розвідники США

Північна Корея звинуватила розвідувальні літаки США в порушенні її повітряного простору та погрожувала збити їх, посилюючи напруженість безпосередньо перед самітом НАТО, який стартує завтра у Литві.

Про це пише Bloomberg.

Речник Міністерства оборони Північної Кореї заявив, що США вдалися до “найприхованішого ядерного шантажу”, плануючи доставити на півострів ядерний підводний човен і здійснюючи “ворожу шпигунську діяльність”, літаючи на літаках-розвідниках біля його східного та західного узбережжя.

Північна Корея стверджувала, що безпілотники та літаки-розвідники вісім днів поспіль літали вздовж її узбережжя, порушуючи її повітряний простір. “Немає жодних гарантій, що така приголомшлива аварія, як збиття стратегічного літака-розвідника ВПС США, не станеться”, − зазначила пресслужба міністерства.

Йдеться про те, що Північна Корея збила в 1969 році розвідувальний літак ВМС США, який, за словами американців, перебував у міжнародному повітряному просторі між Корейським півостровом і Японією, унаслідок чого загинула 31 особа.

Речник Міноборони додав, що Пхеньян вживатиме заходів, щоб запобігти “нерозсудливим діям” Вашингтона.

Нагадаємо, у червні Північна Корея провела один із найбільших антиамериканських мітингів за останні роки. Понад 100 тисяч людей несли транспаранти, які обіцяли “знищити американську імперію”.