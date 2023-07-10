Німеччина вперше відправляє війська до Австралії для участі у навчаннях

У Talisman Saber беруть участь приблизно 30 тисяч військовослужбовців з 13 країн.

Німеччина вперше відправить війська до Австралії для участі у навчаннях Talisman Saber, у яких беруть участь приблизно 30 тисяч військовослужбовців з 12 інших країн.

Про це пише Reuters.

Таким чином підкреслюється посилена увага Берліна до Індо-Тихоокеанського регіону на тлі зростання напруженості з Китаєм.

“Цей регіон має надзвичайно важливе значення для Німеччини, а також для Європейського Союзу через економічну взаємозалежність”, − сказав начальник армії Альфонс Майс.

Китай є найважливішим торговим партнером Берліна, і 40% зовнішньої торгівлі Європи протікає через Південнокитайське море, водний шлях, який є центром територіальних суперечок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У 2021 році німецький військовий корабель уперше за майже 20 років зайшов у Південнокитайське море. Минулого року Берлін відправив 13 військових літаків на спільні навчання в Австралії, що стало найбільшим розгортанням військово-повітряних сил у мирний час.

До Австралії направили 240 німецьких солдатів, серед яких 170 десантників і 40 морських піхотинців. Навчання відбудуться з 22 липня по 4 серпня. Це найбільші навчання, які Австралія та США проводять кожні два роки. Німці навчатимуться бойових дій у джунглях та десантним операціям разом із солдатами з Індонезії, Японії, Південної Кореї, Франції та Великобританії.

“Ми прагнемо продемонструвати, що ми є надійними та дієздатними партнерами, які сприяють стабілізації правового порядку в регіоні”, − сказав Майс.

На запитання, який сигнал мало надіслати Китаю перше введення німецьких військ до Австралії, він підкреслив, що Берлін не прагнув викликати ворожість будь-кого.

Нагадаємо, станом на кінець червня у країнах ЄС пройшли підготовку вже 24 тисячі українських військових. Заплановано, що до кінця року навчання пройдуть 30 тис. українських військовослужбовців.