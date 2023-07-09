Головне за ніч та ранок. Неділя, 9 липня

У неділю, 9 липня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку.

“Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, − написав він у своєму Телеграм-каналі.

Сирський також оприлюднив відео роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Відео та подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 52 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ − пошкоджено 3 будинки та крамницю. На щастя, обійшлося без жертв.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Велику Новосілку з САУ. На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар'їнської громади.

Від початку російської агресії окупанти вбили у регіоні 1606 людей і поранили 3822.

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma, повідомили у міноборони Німеччини.

У відомстві зазначили, що так буде забезпечено власні потреби Бундесверу, додаткову підтримку України та оновлення запасів боєприпасів, які вже були передані Києву.

Україна активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2. Отже, потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм − для танка також покривається за допомогою Німеччини. З початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу для боротьби з російськими загарбницькими військами, але потребує більше”, − йдеться у повідомленні.

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