На Луганщині окупанти шукають власників авто з українськими номерами

Перевіряють на трасах та в гаражах.

Російські загарбники у тимчасово окупованій частині Луганській області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Полюють на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти у Сватовому продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, а також шукають оселі тих, хто виїхав у безпечні регіони України або за кордон. Місцеві колаборанти допомагають із обліком та подальшим розселенням окупантів.

Нагадаємо, що на Луганщині російські війська все частіше б’ють по логістиці, намагаються ускладнити доставку гуманітарних вантажів до звільнених населених пунктів.