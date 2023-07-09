Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини

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Протягом ночі та ранку 9 липня росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумщини.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Сумської ОВА.

“Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Середино-Будська громади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська РФ застосували міномети.

“Попередньо – без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури”, - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що протягом суботи 7 липня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області.