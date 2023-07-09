Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Протягом ночі та ранку 9 липня росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумщини.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Сумської ОВА.
“Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Середино-Будська громади”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що війська РФ застосували міномети.
“Попередньо – без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури”, - зазначили в адміністрації.
Нагадаємо, що протягом суботи 7 липня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області.