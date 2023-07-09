Станом на ранок 9 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському морі є один корабель Росії, а у Середземному морі на бойовому чергуванні − до 8.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря − 15 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря − 16 суден, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Військово-морський флот Росії створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь.