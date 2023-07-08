ФРН проти використання касетних боєприпасів, але Україна захищає свою територію, – речник федерального уряду

Загалом Німеччина виступає проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.

Так прокоментував рішення США передати Україні касетні боєприпаси речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ.

"У даному випадку ми маємо справу з особливою ситуацією: Україна використовує свої боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про дії власного уряду для звільнення власної території", – сказав речник.

Він також закликав не забувати, що Росія вже "масово застосовувала" касетні боєприпаси в загарбницькій війні проти України.

Водночас Гебештрайт підкреслив, що позицію федерального уряду ФРН щодо такої зброї чітко відображає той факт, що ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси в 2010 році. Але на відміну від Федеративної Республіки, США та Україна не є учасниками Конвенції Осло, нагадав він.

Речник також висловив упевненість, що "американські друзі не легковажили рішенням передати відповідні боєприпаси".

Нагадаємо, міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що Німеччина виступає проти надання касетних боєприпасів Україні. Вона нагадала, що ФРН є однією з 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).

Конвенцію про касетні боєприпаси напрацювали під так званий “процес Осло” і прийняли у травні 2008 року в Дубліні 123 країни. Станом на початок 2023 року ні Сполучені Штати, ні Україна, ні РФ не приєдналась до неї. Конвенція забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.