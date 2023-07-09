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Дворічний хлопчик загинув в дорожній аварії на Київщині

Ще двоє дітей та четверо дорослих травмовані.

Дворічний хлопчик загинув в дорожній аварії на Київщині
Фото: Нацполіція

Поблизу Макарова на Київщині водій у нетверезому стані протаранив дерево. Внаслідок аварії загинув дворічний хлопчик.

Про це інформує поліція Київської області.

Ще двоє дітей та четверо дорослих зазнали травм.

Зазначається, що ДТП сталася у центрі села Ніжиловичі. Попередньо, 46-річний водій "Skoda" з явними ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.

Кермувальник та 6 пасажирів, які перебували всередині автівки, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них 3 дітей - віком 15, 8 та 2 років.

У поліції Київщини додали, що найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Іншим постраждалим медики надають допомогу, встановлюються діагнози.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Нагадаємо, що поліція встановлює обставини зіткнення Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes, яке сталося 9 липня поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

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