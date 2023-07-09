Варшава передала Україні понад 10 бойових гелікоптерів Мі-24, − NYT

Польща нещодавно надіслала Києву понад 10 бойових гелікоптерів радянської розробки Мі-24.

Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що український повітряний флот залишається невеликим порівняно з російським, маючи простіші системи наведення та оборони.

“Київ економно використовує його, щоб не втрачати літаків”, − зазначає NYT.

Окрім того, країни НАТО обговорюють надсилання Україні винищувачів F-16 американського виробництва, але навряд чи ці літаки вступлять у війну цього року.

“Не маючи F-16, Україна лобіює союзників щодо снарядів усіх розмірів − від кулеметних куль до артилерійських снарядів”, − пише газета.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 іще не розпочалися, представники Повітряних сил "займаються цим питанням щодня".