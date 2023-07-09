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В Україні сьогодні буде до +27

У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози

В Україні сьогодні буде до +27
Фото: ukranews.com

Синоптики прогнозують сьогодні Україні мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями 28-30°.

Нагадаємо, 2 червня у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року, максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год).

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