В Україні сьогодні буде до +27

У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози

Синоптики прогнозують сьогодні Україні мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями 28-30°.

Нагадаємо, 2 червня у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року, максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год).