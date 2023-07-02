В Україні у понеділок буде до +30

У понеділок, 3 липня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Температура у Київській області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у столиці України стовпчики термометрів піднімуться до 17-19°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, група науковців ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.