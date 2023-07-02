Білоруський паралімпієць організовує вивезення українських дітей до РБ, − Центр нацспротиву

Білоруський паралімпієць організовує вивезення українських дітей з окупованих територій сходу України до Білорусі.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У ЦНС зазначили, що генеральний директор російського “благодійного фонду” “Поверь в себя” Олексій Талай (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди РБ) причетний до вивезення дітей.

“Ця особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до республіки Білорусь”, − йдеться у повідомленні.

Центр Національного Спротиву наголошує, що викрадення дітей – це одна з ключових ознак геноциду української нації.

“Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже видав ордер на арешт владіміра путіна та марії львової-бєлової, як ключових організаторів викрадення дітей. Дрібнота на кшталт олексія талая також не зможе уникнути відповідальності і понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності”, − додали у центрі.

Нагадаємо, посадовці повідомили, що окупанти вивезли з Миколаївської області у Грузію 161 дитину. Окрім того, росіяни вивезли з Херсонщини ще 185 українських дітей, стверджуючи, що везуть їх "на відпочинок" в РФ.