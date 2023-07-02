Робимо все, аби пришвидшити отримання F-16 і далекобійної зброї, − Єрмак

“Багато мін та перевага ворога в повітрі − попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед".

Київ робить все, аби пришвидшити отримання винищувачів F-16 і далекобійної зброї.

Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Багато мін та перевага ворога в повітрі − попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед. Кожен, хто хотів побачити стрімкий бойовик з наступом, має пам‘ятати про ці речі, а також про важливість життя кожного нашого воїна”, − зазначив він.

Єрмак додав, що мир у Європі можливий лише після перемоги України. “А закріпити цю перемогу має членство в НАТО”, − додав Єрмак.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post зазначив, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.