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Робимо все, аби пришвидшити отримання F-16 і далекобійної зброї, − Єрмак

“Багато мін та перевага ворога в повітрі − попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед".

Робимо все, аби пришвидшити отримання F-16 і далекобійної зброї, − Єрмак
Фото: ОПУ

Київ робить все, аби пришвидшити отримання винищувачів F-16 і далекобійної зброї.

Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Багато мін та перевага ворога в повітрі − попри ці складнощі Сили оборони рухаються вперед. Кожен, хто хотів побачити стрімкий бойовик з наступом, має пам‘ятати про ці речі, а також про важливість життя кожного нашого воїна”, − зазначив він.

Єрмак додав, що мир у Європі можливий лише після перемоги України. “А закріпити цю перемогу має членство в НАТО”, − додав Єрмак.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post зазначив, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування. 

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