Місія спецпредставника Папи Римського у Москві не передбачала жодних обговорень мирного плану

Спеціальний представник Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі заявив, що його місія до Москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану щодо війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Папа Римський Франциск у травні попросив Дзуппі, голову Єпископської конференції Італії, здійснити миротворчу місію, щоб спробувати допомогти припинити війну в Україні.

Цього тижня в Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Кардинал додав, що всі зустрічі “були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва”.

“Є велике бажання покласти край насильству і зберегти людське життя, починаючи з захисту найменших”, − сказав він.

Найближчими днями Дзуппі зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей. У п'ятницю Папа Франциск сказав, що “війні в Україні не видно кінця, у той час, коли його посланець завершив триденні переговори у Москві”.

Того ж дня Ватикан оприлюднив заяву про те, що візит був “спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру”.

Нагадаємо, 13 травня Папа Франциск прийняв Зеленського на аудієнції у Ватикані. Це була друга зустріч Папи і президента України, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Зеленським по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року.