Для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО після закінчення війни, – Дмитро Кулеба

"Оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим".

Після закінчення війни з Росією Україна має стати членом НАТО. Вступ до Альянсу змусить РФ не повторювати збройну агресію.

Про це пише Politico з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", – сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить Росію більше не повторювати збройну агресію.

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому – взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід", – зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не робити помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році та не блокувати вступ України до НАТО.

Нещодавно міністр закордонних справ України похвалив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва.