ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти примушують жителів Сєвєродонецька рити окопи

Риттям окопів вони займаються по два тижні.

Окупанти примушують жителів Сєвєродонецька рити окопи
Фото: “Енергоатом”

Жителів Сєвєродонецька на Луганщині, яких російські загарбники затримують за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, відправляють рити окопи.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. 

«Стало відомо, що відбувається з сєвєродончанами, яких упіймали за намагання зробити дзвінок із дахів багатоповерхівок. Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні», - написав Лисогор.

Також окупаційні адміністрації Кадіївки та Алчевська перевіряють співробітники ФСБ. Допитують на наявність рідних на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію й про колег. 

За його словами, перевіряють також усіх, хто має доступ «к государственной тайне». Аналогічні заходи будуть проведені росіянами в кожному населеному пункті, бо у так званій «ЛНР» підвищують показник виявлення шпигунів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у школах на тимчасово захопленій території Луганської області російські загарбники готуватимуть з дівчат медичних сестер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies