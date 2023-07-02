Росіяни поранили в Україні 1036 дітей

Армія Російської Федерації завдала поранень в Україні вже 1036 дітям.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"Станом на ранок 2 липня 2023 року більш ніж 1530 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули та понад 1036 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 285, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, що 1 липня внаслідок обстрілу ворогом Балаклії Харківської області постраждав 14-річний хлопець.