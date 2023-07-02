Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів чотири райони Харківщини

Протягом минулої доби, 1 липня, ворог обстрілював з артилерії та мінометів та з використанням авіації населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти Харківської області.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. В місті пошкоджені 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

В с. Богодарове Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби 29 червня російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

З низки населених пунктів Харківської області можуть евакуювати дітей через постійні обстріли ворога.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.