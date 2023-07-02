ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ЗСУ знищили ще 790 окупантів та 10 ворожих танків, – Генштаб

Тривають важні бої у Донецькій області.

Учора ЗСУ знищили ще 790 окупантів та 10 ворожих танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні армія ворога втратила на війні з Україною близько 229 660 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 790 російських окупантів, 10 танків та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  229 660 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 052 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 888 (+20) од,
  • артилерійських систем – 4 188 (+26) од,
  • РСЗВ – 637 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 557 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 816 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 583 (+3).

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень на сході.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies