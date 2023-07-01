Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання.

У Миколаївській області вже вдалося очистити понад 15 га акваторій від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання, а саме: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.

Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу “річка-море”, водолазно-рятувального катера “Рятувальник 2019” та водолазно-рятувального катера “Crouline”.

У місцях, де водолази виявлили вибухонебезпечні предмети, встановлювались огороджувальні буї, після чого боєприпаси було піднято на поверхню та човном транспортовано на берег для завантаження у спеціальний піротехнічний автомобіль, щоб у подальшому знищити небезпечні знахідки у спеціально відведеному місці.

“Обстеження акваторії - це ще один із напрямків наших фахівців ДСНС. Наразі ми удосконалюємо свої навички та задіюємо роботизовано техніку, сучасні катера та підводні дрони, які пришвидшать процес розмінування водойм. Попереду багато роботи, але ми готові до цих викликів”, – зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Загалом, на території Миколаївської області наразі вже вдалося очистити від ВНП понад 15 га акваторій. Зазначається, що використання сучасних засобів виявлення небезпечних залишків війни, таких як підводні дрони та роботизована техніка, дозволить пришвидшити процес розмінування водойм та убезпечить особовий склад від травмування.

Нагадаємо, у середині червня LB.ua повідомляло, що на узбережжі Одещини зросла мінна небезпека. За тиждень прикордонники виявили шість мін різної модифікації, які викинуло на берег.

На початку червня на Херсонщині зросла мінна небезпека. Ворожі мінні загородження опинились під водою внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та можуть бути знесені потоками води.

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.