На Таврійському напряму Сили оборони просунулись вперед, втрати ворога склали майже дві роти, – Тарнавський

На Таврійському напряму Сили оборони просунулись вперед.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

“Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти”, – йдеться в повідомленні..

Зазначається, шо також знищено 14 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, БТР, БМ-21 “Град”, протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”, 3 БпЛА “Zala”, 3 гармати 2А36 “Гіацинт-Б”, 2 самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”, гаубиця 2А65 “Мста-Б” та автомобільна техніка.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, на Бердянському напрямку Сили оборони зміцнюються на досягнутих позиціях. Окупанти намагалися проводити наступ на підступах до Рівнополя.