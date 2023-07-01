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2 липня у Києві та на Київщині прогнозують грозу

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 27-29°.

2 липня у Києві та на Київщині прогнозують грозу
Фото: io.ua

У неділю, 2 липня, у Києві та Київській області погіршиться погода. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.

"Вдень 2 липня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні!", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними синоптиків, завтра на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень - короткочасний дощ, гроза. 

Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області становитиме 14-19°, вдень повітря прогріється до 25-30°. У Києві вночі буде 17-19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 27-29°.

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