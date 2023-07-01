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Білорусь може розмістити до 8 тис. "вагнерівців", - ДПСУ

Перебування найманців становитиме додаткову загрозу, пов’язану з диверсійною роботою та створенням провокацій.

Білорусь може розмістити до 8 тис. "вагнерівців", - ДПСУ
Фото: EPA/UPG

Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", обстановка на кордоні зараз лишається контрольованою.

Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

Як пояснює Демченко, обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань Росії не спостерігається. Водночас РФ продовжує використовувати Білорусь, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

За його словами, наявна інформація свідчить про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб, каже офіцер.

До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії, що знаходяться в Білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч. Перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу нашій країні, в першу чергу пов’язану з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій, наголосив Демченко.

"Для підсилення кордону з Білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів. Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь", - сказав Демченко.

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Нагадаємо, що супутникові знімки показують активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".

Також президент Зеленський провів засідання Ставки і доручив посилити кордон із Білоруссю. 

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