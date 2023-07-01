Головне за ніч та ранок. Субота, 1 липня

На ранок 1 липня на Херсонщині підтопленим залишається один населений пункт на правому березі Дніпра

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 22 бойових зіткнення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу росіян та один - по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

Водночас окупанти завдали вісьмох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські військові знищили ще 530 російських окупантів. Станом на 1 липня втрати ворожої армії сягнули вже орієнтовно 228870 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників чотирьох районних адміністрацій Києва.

Серед звільнених - Дмитро Ратніков (ексголова Деснянської РДА) і Сергій Павловський (колишній глава Святошинської РДА). Також Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов’язків голів Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.

Ще один такий указ стосується Людмили Мерзлюк, яка була головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, відео прибуття з'явилося у його твітері.

"Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС відбулася в Україні разом з Володимиром Зеленським", - зазначив Санчес.

Він підкреслив, що "усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту, і що "ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир".

Незадовго до так званого "заколоту" Пригожина Київ відвідав директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Washington Post.

Він зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки.

Бернсу розповіли про амбітну мету України повернути територію та підштовхнути Москву до переговорів до кінця року.

"Директор Бернс нещодавно їздив в Україну, як він робив це регулярно з початку нещодавньої російської агресії більше року тому", - підтвердив виданню офіційний представник США.

Мета відвідин полягала в тому, щоб підтвердити відданість адміністрації президента Джо Байдена обміну розвідувальними даними, які мають допомогти Україні захистити себе.

Публічно українські офіційні особи висловили розчарування через критику темпів контрнаступу. Але приватно вони у Києві передали Бернсу та іншим оптимістичну впевненість у своїй меті повернути собі значну територію до осені, перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону з Кримом, що наразі контролюється Росією, а також просуватися далі на схід. Також ішлося про переговори з Москвою - вперше після того, як вони зірвалися у березні 2022 року.

За словами представника США, розвідувальна спільнота США в середині червня виявила, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин планував якийсь збройний напад, однак ці висновки не обговорювалися під час зустрічей американської сторони із Зеленським та іншими.

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