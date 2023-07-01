Україну відвідав директор ЦРУ, його ознайомили з планом до кінця року змусити Москву до переговорів, - ЗМІ

Незадовго до так званого "заколоту" Пригожина Київ відвідав директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Washington Post.

Він зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки.

Бернсу озвучили про амбітну мету України повернути територію та підштовхнути Москву до переговорів до кінця року.

Поїздка відбулася у критичний момент війни, коли українські сили намагаються отримати швидку перевагу у своєму довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшу частину своїх штурмових бригад, навчених та оснащених Заходом.

"Директор Бернс нещодавно їздив в Україну, як він робив це регулярно з початку нещодавньої російської агресії більше року тому", - підтвердив виданню офіційний представник США.

Мета відвідин полягала в тому, щоб підтвердити відданість адміністрації президента Джо Байдена обміну розвідувальними даними, які мають допомогти Україні захистити себе.

Публічно українські офіційні особи висловили розчарування через критику темпів контрнаступу. Але приватно вони у Києві передали Бернсу та іншим оптимістичну впевненість у своїй меті повернути собі значну територію до осені, перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону з Кримом, що наразі контролюється Росією, а також просуватися далі на схід. Також ішлося про переговори з Москвою - вперше після того, як вони зірвалися у березні 2022 року.

"Росія піде на переговори лише в тому випадку, якщо відчує загрозу", - сказав високопосадовець.

Чи зможе Україна реалізувати ці плани в такі стислі терміни, ще невідомо. ЦРУ відмовилося від коментарів, коли журналісти поцікавилися оцінкою Бернса перспектив контрнаступу.

За словами представника США, розвідувальна спільнота США в середині червня виявила, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин планував якийсь збройний напад, однак ці висновки не обговорювалися під час зустрічей американської сторони із Зеленським та іншими.

Нагадаємо, напередодні голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що контрнаступ України просувається "повільніше, ніж очікувалося". Він зазначив, що така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни.

До цього Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж цього очікують. Він додав, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.