ООН стурбована відсутністю реєстрації суден у Чорному морі в межах "зернової угоди"

Жодного корабля не зареєстрували з 26 червня.

Організація Об'єднаних Націй стурбована відсутністю реєстрації суден у Чорному морі у зв'язку із закінченням терміну "зернової угоди", передає Sky News.

ООН занепокоєна, що від 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля і закликала учасників угоди забезпечити продовження постачання продукції.

"Ми закликаємо сторони взяти на себе зобов'язання щодо продовження та ефективного виконання угоди без подальшої тяганини", — заявив представник генсека ООН Фархан Хак.

Раніше цього дня Росія заявила, що не бачить необхідності у продовженні зернової угоди.

Нагадаємо, на початку червня Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", щоправда з порушеннями. Тоді стало відомо, що ООН допомогла РФ збільшити експорт продуктів харчування та добрив у межах домовленостей "зернової ініціативи".

А нещодавно генсек ООН висловив стурбованість через те, що порт "Південний" виключили із угоди.