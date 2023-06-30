Чехія придбає у США винищувачі F-35, боєприпаси і супутнє обладнання та $5,62 млрд, повідомляє "Європейська правда".

Цей продаж схвалив Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Напередодні Агентство оборонного співробітництва Міноборони США повідомило про угоду Конгрес.

Основними підрядниками будуть компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.

Відомо, що Чехія запросила у США 24 винищувачі F-35. Крім того, країна має отримати 70 ракет середньої дальності AIM-120C-8 "повітря-повітря" (AMRAAM), авіабомби різного типу, а також допоміжне обладнання, запасні частини і технічну підтримку.

Пентагон заявляє, що Чехія через купівлю F-35 посилить свою обороноздатність.

Нагадаємо, нещодавно Україна подала запит до Австралії щодо десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Наша держава розглядає потенційну передачу цих винищувачів, які можуть значно посилити повітряні сили.

Тим часом Канада офіційно приєдналася до “коаліції літаків”. Ця коаліція, зокрема, включає тренування українських пілотів та обслуговування авіамашин.