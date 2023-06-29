НАТО має подумати про те, аби прийняти Україну без ПДЧ, - британський міністр оборони

Воллес, щоправда, додав, що не може гарантувати згоду на такий крок до саміту НАТО наступного місяця у Литві,

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що НАТО слід подумати про те, щоб пропустити вимогу плану дій України щодо членства як частину її шляху до вступу до альянсу, передає The Guardian.

На думку Воллеса, будь-який крок, спрямований на відмову від ПДЧ, може прискорити вступ країни в Альянс.

"Я думаю, що нам абсолютно необхідно відмовитися від плану дій щодо членства. Але, звичайно, ми повинні додати трохи реалізму в те, що зараз у НАТО 31 член, і ви знаєте, що ми всі маємо рухатися разом", - сказав міністр.

Воллес додав, що не може гарантувати згоду на такий крок до саміту НАТО наступного місяця у Литві, але сказав, що можна усунути інші бар'єри на шляху до членства України в Альянсі.

Нагадаємо, Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України, повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак. Раніше він висловив сподівання, що наша держава отримає "сильний сигнал" щодо членства.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква вважає, що Україна має всі підстави, щоб отримати відповідне запрошення до Альянсу.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно наголосив, що було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства.