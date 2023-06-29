Макрон скликав кризову нараду після другої ночі протестів через вбивство підлітка поліцейським

Президент Еммануель Макрон скликав сьогодні кризову урядову нараду після того, як вночі у всій Франції відбулися заворушення через вбивство поліцейським підлітка північноафриканського походження.

Про це пише Alarabiya news.

Унаслідок поліція арештувала 150 осіб у всіх регіонах країни, повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. Найбільші протести відбулися “в етнічно різноманітних передмістях великих міст Франції”.

Епіцентром заворушень стало робітниче місто Нантерр на західній околиці Парижа, де застрелили 17-річного Нахеля, який, за попередньою інформацією, може мати алжирське коріння.

“Протягом останніх кількох годин відбулися акти насильства проти поліцейських дільниць, а також шкіл і мерій, а отже, інституцій Республіки, і ці інциденти абсолютно невиправдані”, − сказав Макрон, відкриваючи екстрене засідання.

Смертельній стрілянині передували давні скарги на насильство з боку поліції з бідних, расово змішаних передмість французьких міст.

Нагадаємо, у мітингах загалом взяли участь майже 2000 осіб. Протестувальники запускали в поліцію феєрверки та палили машини в передмісті Нантер. Зіткнення з правоохоронцями відбулися і в північному місті Лілль та в Тулузі на південному заході, в Амʼєні, Діжоні та адміністративному департаменті Ессон.

Трагічний інцидент із юнаком відбувся понеділок вранці. Нахель вів авто і порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець спрямував авто на нього. Але ця версія швидко була спростована завдяки відео, що зняли очевидці. Офіцера підозрюють в умисному вбивстві. Французькі правоохоронні органи й раніше отримували звинувачення в системному расизмі, хоча президент Еммануель Макрон це відкидав.