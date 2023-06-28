Польща укріплює кордон з Білоруссю через прибуття туди ПВК "Вагнер"

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський повідомив про плани укріплення кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це елемент... може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому було ухвалене рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", – сказав Качинський.

Він додав, що в Білорусі можуть перебувати близько 8 тис. найманців, що створює "потенційно нову" ситуацію.

Качинський пояснив, що Польща збільшить на кордоні військові сили, які будуть там постійно присутні, а також збільшать кількість різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найгірші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", – наголосив Качинський.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Згодом Путін у зверненні визнав загибель військовий у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.