Суд в Індії постановив, що домогосподарки мають право на рівну частку сімейного майна

В Індії суд виніс вердикт, який значно розширює права домогосподарок на майно їхніх чоловіків, пише BBC.

21 червня Верховний суд Мадраса в південному штаті Тамілнад ухвалив вердикт у справі про домашній конфлікт, згідно з яким домогосподарка отримала рівну частку у власності свого чоловіка.

За словами експертів, це перший випадок, коли індійський суд офіційно визнав внесок домогосподарки в дохід чоловіка. Вони, однак, зазначають, що вердикт не є обов’язковим для інших штатів, якщо Верховний суд країни не винесе аналогічного рішення в майбутньому.

Справа стосувалася пари зі штату, яка одружилася в 1965 році. Після 1982 року чоловік переїхав до Саудівської Аравії на роботу. Його дружина, яка залишилася в Індії та не мала власного доходу, купила кілька активів − нерухомість і коштовності − на гроші, які чоловік відправив додому. Повернувшись до Індії в 1994 році, чоловік стверджував, що його дружина намагається вимагати одноосібного володіння всім їхнім майном. Він також стверджував, що вона ховала свої золоті прикраси та хотіла продати актив, видавши довіреність особі, з якою у неї нібито був роман.

Йшлося про 5 активів. Чотири об’єкти були куплені на ім’я жінки, зокрема будинок і земля. П’ятий транш включав золоті злитки, ювелірні вироби та сарі, подаровані чоловіком своїй дружині. У 1995 році чоловік подав позов до суду першої інстанції, вимагаючи права власності на все майно. Він стверджував, що всі активи були куплені за його гроші, а жінка тримала їх лише від його імені як довірена особа. У 2007 році він помер, і зі сторони позивача виступали діти.

У своєму вироку суд зазначив, що дружина рівною мірою сприяла придбанню сімейного майна, виконуючи домашню роботу. “Внесок, зроблений або чоловіком, заробляючи, або дружиною, обслуговуючи та піклуючись про сім’ю та дітей”, означатиме, що “обидва мають однакове право на все, що вони заробили спільними зусиллями”, − йдеться у документі.Не мало значення, на чиє ім’я купили майно − той з подружжя, який піклувався про сім’ю, має право на його рівну частку.

Суд також постановив, що домашня праця жінки опосередковано сприяла заробітку грошей, які дозволили придбати майно, і що її праця дозволяла чоловікові отримати прибуткову роботу.

Нагадаємо, в ООН вважають, що поводження з афганськими жінками та дівчатами з боку талібів може бути рівноцінним “гендерному апартеїду”, оскільки їхні права продовжують серйозно порушуватися де-факто владою країни.