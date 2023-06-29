Китайська повітряна куля-шпигунка мала американські запчастини, − Wall Street Journal

“Аеростат був “наповнений” комерційно доступним американським обладнанням, деяке з якого продається в Інтернеті”.

Китайська повітряна куля-шпигунка, яка пролетіла над континентальною частиною США на початку цього року, мала американські запчастини.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела.

Аналіз уламків, виявлених після того, як повітряну кулю збили американські військові біля узбережжя Південної Кароліни в лютому, виявив, що “аеростат був “наповнений” комерційно доступним американським обладнанням, деяке з якого продається в Інтернеті”. Також куля мала більш спеціалізовані китайські датчики.

За словами посадовців, американські слідчі відстежили замовлення на купівлю запчастин обладнання кулі і зв’язок покупців з китайським урядом.

Хоча повітряна куля була обладнана для збору фотографій, відео та іншої інформації, вона, схоже, не передавала жодних даних назад у Китай, зазначає WSJ з посиланням на звіт про попередні висновки розслідування.

Це суперечить попередньому звіту, який оприлюднили NBC News, про те, що Китай міг передавати інформацію в режимі реального часу. Як повідомили колишні та теперішні американські посадовці, розвідувальні дані були зібрані переважно на основі електронних сигналів, а не зображень.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація американського президента США Джо Байдена зробила дипломатичні кроки, які сповільнили спроби Китаю "розповсюдити свою міць" у всьому світі. Він прокоментував інформацію Wall Street Journal про шпигунську діяльність КНР на Кубі. За словами Блінкена, “зусилля Китаю на Кубі були частиною глобальних зусиль Пекіна розширити свою присутність за кордоном”.