З дна Атлантичного океану підняли можливі останки пʼяти туристів та уламки субмарини “Титан”, розтрощеної на шматки під час підводної імплозії.

Про це пише Reuters з посиланням на берегову охорону США.

Субмарина була знищена під час занурення до столітніх уламків “Титаніка”. Останки та уламки були доставлені до порту Сент-Джонса, столиці канадської провінції Ньюфаундленд, приблизно за 650 км на північ від місця аварії.

Докази проаналізує спеціальна морська комісія, яку скликали цього тижня для проведення офіційного розслідування катастрофи “Титана”.

Американські медики також “проведуть офіційний аналіз людських останків, які знайшли на місці інциденту”.

“Очікується, що вивчення уламків проллє більше світла на причину катастрофічного вибуху, який зруйнував “Титан” на початку цього місяця, коли 22-футове судно перевозило п'ятьох людей під час подорожі до затонулого Титаніка в Північній Атлантиці”, − пише Reuters.

Фото: Paul Pickett/CBC Одну з найбільших знайдених частин підводного апарату Titan піднімають на поверхню

Рада з питань транспортної безпеки Канади (TSB) заявила, що її слідчі завершили попередні допити екіпажу надводного допоміжного судна Титану “Polar Prince” під канадським прапором та вилучили реєстратор даних рейсу цього корабля. Слідчі проінспектували, задокументували та каталогізували всі матеріали, вилучені з місця аварії, перш ніж передати їх владі США.

Фрагменти підводного апарату, який 18 червня втратив зв’язок із “Polar Prince” приблизно через годину та 45 хвилин після двогодинного занурення, знайшли через чотири дні на морському дні приблизно на відстані 488 метрів від носової частини затонулого “Титаніка”.

Серед загиблих був Стоктон Раш, пілот підводного апарату та генеральний директор американської компанії OceanGate Expeditions, яка володіла та керувала Титаном. Також загинули британський мільярдер Геміш Гардінг, 58 років; 48-річний бізнесмен пакистанського походження Шахзада Дауд і його 19-річний син Сулеман; і 77-річний французький океанограф Поль-Анрі Наржоле.

Фото: скрін cbc.ca

Фото: скрін cbc.ca

Аварія порушила питання про нерегульований характер таких експедицій та про рішення OceanGate відмовитися від незалежної галузевої перевірки та сертифікації нової конструкції “Титану”.

Фото: скрін cbc.ca

Фото: скрін cbc.ca

Нагадаємо, як написала The New York Times, два роки тому OceanGate почав приймати невеликі екіпажі "громадян-вчених" на п’ятимісному мініпідводному човні. Квиток коштує 250 тисяч доларів. У 2018 році лідери індустрії підводних суден заявили про стурбованість "експериментальним" підходом OceanGate. Понад 30 представників підписали лист до компанії, попередивши про можливі "катастрофічні" проблеми з розробкою підводного апарату і запланованим рейсом до уламків "Титаніка".