Є ризик, що Росія пошкодить підводні кабелі в Атлантиці, - розвідка НАТО

Існує підвищений ризик того, що Російська Федерація може пошкодити підводні кабелі в Атлантиці, щоб покарати таким чином західні країни за підтримку України.
Про це заявив у середу, 3 травня, керівник розвідки НАТО Девід Кеттлер, інформує Reuters.
"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може атакувати підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру з метою дезорганізувати життя Заходу і отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України", - сказав Кеттлер.
Зокрема, росіяни почали активніше патрулювати води Атлантичного океану.
"Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх в останні роки в цій сфері", - додав керівник розвідки НАТО.
Нагадаємо, що 17 квітня реактивні літаки Typhoon перехопили пару російських винищувачів і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.