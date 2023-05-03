Є ризик, що Росія пошкодить підводні кабелі в Атлантиці, - розвідка НАТО

Також можливі атаки на іншу критичну інфраструктуру.

Існує підвищений ризик того, що Російська Федерація може пошкодити підводні кабелі в Атлантиці, щоб покарати таким чином західні країни за підтримку України.

Про це заявив у середу, 3 травня, керівник розвідки НАТО Девід Кеттлер, інформує Reuters.

"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може атакувати підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру з метою дезорганізувати життя Заходу і отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України", - сказав Кеттлер.

Зокрема, росіяни почали активніше патрулювати води Атлантичного океану.

"Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх в останні роки в цій сфері", - додав керівник розвідки НАТО.

Нагадаємо, що 17 квітня реактивні літаки Typhoon перехопили пару російських винищувачів і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.