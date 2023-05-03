Зеленський про атаку БпЛА на Кремль: Ми не нападаємо на Путіна, залишаємо це трибуналу

Президент зазначив, що Україні не вистачає зброї, аби відвойовувати свої території, не кажучи про те, аби витрачати її на ось такі "інциденти".

Президент Володимир Зеленський заперечив, що Україна причетна до атаки безпілотників на Кремль, передає CNN.

"Ми не нападаємо на Путіна чи Москву", - сказав Зеленський на прес-конференції в Гельсінкі, де перебуває з візитом.

Президент України підкреслив, що Україні не вистачає зброї на такі інциденти.

"Ми воюємо на своїй території, ми захищаємо свої села та міста. У нас не вистачає для цього зброї. Тому ми його ніде [іншого] не використовуємо. Для нас це дефіцит, ми не можемо витрачати", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що "ми не нападали на Путіна", і що " залишаємо це на розгляд трибуналу".

Нагадаємо, минулої ночі у Москві "зафіксували" спробу удару безпілотників по кремлівській резиденції Путіна. РФ заявила про спробу замаху на Володимира Путіна.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, у якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту. А держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити".

За словами офіційного представника Сполучених Штатів, їхня держава не отримувала попередження про ймовірну атаку безпілотників на Кремль, яка, за твердженням Росії, була замахом на президента Володимира Путіна.