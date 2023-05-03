Рада не затвердила проміжний звіт ТСК по Держлісагенству Миколи Тищенка

Парламент провалив проміжний звіт голови Тимчасової слідчої комісії ВРУ питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності, нардепа фракції “Слуга народу” Миколи Тищенка. Діяльність комісії не продовжили на шість місяців, повідомив кореспондент.

За відповідну постанову №9220 “Про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за шість місяців діяльності” проголосували лише 130 депутатів.

Проектом Постанови зокрема пропонувалося: “Направити проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії до відповідних державних органів для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування. Відповідним державним органам поінформувати Верховну Раду України про вжиті за наслідками розгляду звіту Тимчасової слідчої комісії заходи у місячний термін… А продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на шість місяців; заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу на пленарному засіданні Верховної Ради України до 18 жовтня 2023 року”. Це не було підтримано.

Один із співрозмовників LB.ua у Верховній Раді пояснив таке голосування тим, що “зіграло особисте ставлення до Тищенка більшості нардепів”.

Нагадаємо, у січні нардепа Миколу Тищенка виключили одразу з партії та фракції через візит до Таїланду.