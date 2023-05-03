Нардепи змінили склад парламентських комітетів

Верховна Рада України на засіданні 3 травня прийняла Постанову про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" 9265.

За постанову проголосували 252 нардепи, передає кореспондент LB.

"Головною метою прийняття постанови є обрання Ірини Василівну Фріз народного депутата України, фракція "Європейська солідарність", членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, увільнивши її від обов’язків члена Комітету питань антикорупційної політики, та обрання Ірину Петрівну Нікорак – народного депутата України, фракція «Європейська солідарність», членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а також внести ряд змін до складу інших комітетів", – зазначено у пояснювальній записці.

Також постановою змінено склад в інших комітетах:

обрано Арсенія Михайловича Пушкаренка – народного депутата України, фракція "Слуга народу", заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань бюджету

обрано Ігоря Сергійовича Кривошеєва – народного депутата України, фракція "Слуга народу", членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування

обрано Людмилу Іванівну Марченко – народного депутата України, фракція "Слуга народу", заступником голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

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