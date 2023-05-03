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Верховна Рада розірвала Угоду про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД

Нардепи остаточно припинили міжпарламентське співробітництво в рамках МПА СНД.

Верховна Рада розірвала Угоду про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД
Фото: rada.gov.ua

За відповідну Постанову 9202 про вихід Верховної Ради України з Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав проголосували 280 нардепів, передає кореспондент LB

Враховуючи незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, а також повноваження Верховної Ради України щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, закріплені в Конституції України.., Верховна Рада України постановляє:

1. Вийти з Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасницьСпівдружності Незалежних Держав від 27 березня 1992 року.

2. Взяти до відома, що Угода про Міжпарламентську Асамблею держав- учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 1992 року втратила значення чинного документа міжпарламентського співробітництва починаючи з 16 січня 1996 року, коли набрала чинності Конвенція про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року, яку Україна не підписала і не ратифікувала, а з 19 лютого 2014 року Верховна Рада України припинила міжпарламентське співробітництво в рамках МПА СНД.

Нагадаємо, у січні Рада розірвала угоду з СНД про співробітництво між судами. Угода передбачала можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав-учасниць. У липні минулого року Україна офіційно вийша з угоди СНД щодо захисту прав споживачів

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