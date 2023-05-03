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Зеленський 13 травня прибуде у Берлін, − ЗМІ

Наступного дня він має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зеленський 13 травня прибуде у Берлін, − ЗМІ
Фото: Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін. Про це пише німецька газета Tagesspiegel з посиланням на поліцію. 

14 травня його має офіційно прийняти з військовими почестями федеральний канцлер Олаф Шольц

Після цього запланований політ до міста Аахен, де Зеленського вшанують Міжнародною премією Карла Великого. Інші деталі візиту наразі невідомі.

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Нагадаємо, це буде першою поїздкою Зеленського до ФРН за час повномасштабної війни. Раніше український президент був із офіційними візитами в США, Франції, Великій Британії, Брюсселі та Польщі. 

Як писала газета Bild, премія імені Карла Великого має стати великим символом дружби між Німеччиною та УкраїноюЦе престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Нагорода присуджується щороку з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію. Названа на честь Карла Великого, засновника Франкської імперії та фактичного засновника Священної Римської імперії, який керував державою з Аахена. Традиційно вручається у свято Вознесіння на церемонії в Коронаційній залі ратуші Аахена.

Сьогодні Зеленський перебуває у Гельсінках, у порядку денному − зустріч з президентом Фінляндії та прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії.

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