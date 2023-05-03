Рада розширила підстави для звільнення з військової служби

Звільнитися з військової служби буде можливо, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

За закон 8009 про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану в цілому проголосував 291 нардеп, передає кореспондент LB.

«В умовах воєнного стану втрачають своїх близьких не лише звичайні громадяни, але й військовослужбовці, які вже виконують свій обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Таким чином, задля відновлення принципу справедливості, пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану», — зазначено у пояснювальній записці.

Прийняття закону дозволить у період воєнного стану звільнятися з військової служби військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, а також, які проходять військову службу за контрактом, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти в умовах відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, Рада спростила процедуру ВЛК. Кількість ВЛК збільшать, дозволивши їх створення на базі закладів державної та комунальної власності. А для отримання довідки про поранення не обов'язково проводити службове розслідування.

Також ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.