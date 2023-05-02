Рада спростила процедуру ВЛК

Кількість ВЛК збільшать, дозволивши їх створення на базі закладів державної та комунальної власності. А для отримання довідки про поранення не обов'язково проводити службове розслідування.

Верховна Рада на засіданні 2 травня проголосувала за Закон №9158 про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби ЗСУ щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час воєнного стану.

Також нардепи проголосували за Закон №9154 про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій).

За законопроєкти у другому читанні та в цілому проголосували 291 та 287 нардепів, передає кореспондент LB.

Метою першого закону є удосконалення питань оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

«Як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення. Передбачено також удосконалення питань оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я», — зазначено у пояснювальній записці.

Також завданням є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки у зв'язку з хворобою.

Другий закон «передбачає внесення зміни до частини другої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою доповнення переліку закладів охорони здоров’я, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, новим пунктом про можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я», — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, LB вже докладно писав про реформу ВЛК.