Найкращий спосіб пришвидшити завершення війни та гарантувати мир у Європі – це вступ України до НАТО, – Єрмак

Він зазначив, що Україна не зупиниться, поки не звільнить усі тимчасово окуповані території, і для цього важливе продовження й посилення підтримки з боку країн-партнерів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC заявив, що найкращий спосіб пришвидшити завершення війни та гарантувати мир у Європі – це вступ України до НАТО.

Про це йдеться на сторінці Андрія Єрмака в Telegram.

“Україна не зупиниться, поки не звільнить усі тимчасово окуповані території, і для цього важливе продовження й посилення підтримки з боку країн-партнерів. Війська Росії продовжують здійснювати ракетні атаки на цивільну інфраструктуру й мирне населення українських міст, і це триває вже понад 14 місяців. Це жахлива війна проти цінностей усього вільного світу, наших спільних цінностей, проти свободи. росіяни хочуть знищити українців, українську націю. Але ми не здамося і будемо звільняти всі наші території. Зараз Україна готується до важливих контрнаступальних операцій”, – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що Україні потрібно більше й більше зброї.

“І ми надзвичайно вдячні за ту допомогу, яку одержуємо від наших партнерів, зокрема від Нідерландів, і очікуємо на подальшу підтримку. Відповідна робота з боку президента Володимира Зеленського та членів нашої команди не припиняється. Україна потребує далекобійних ракет і сучасних літаків, які потрібні як для звільнення тимчасово окупованих територій, так і для захисту вільних і деокупованих регіонів нашої країни, а також повітряного простору”, – зауважив голова Офісу президента.

Він підкреслив, що також Україна маємо бути в НАТО.

“Україна довела свою здатність протистояти Росії й захищає не лише себе, а й усю Європу. І надалі вже у складі НАТО Україна зможе разом із партнерами ще ефективніше захистити всі європейські країни та інші регіони світу”, – сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що на шляху до членства в НАТО Україна потребує конкретних дієвих гарантій безпеки, які убезпечать від повторення подібної агресії. І міжнародна робоча група, яку очолює Андрій Єрмак разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, розробила документ Kyiv Security Compact, який пропонує такі гарантії безпеки для України до набуття членства в Альянсі.

Нагадаємо, в кінці квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на саміті у Вільнюсі Україна очікує від НАТО графік вступу в Альянс. Він зауважив, що російська агресія проти України вже надала Альянсу нових цілей.